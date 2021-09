SARONNO – Visto il maltempo previsto per domani domenica 18 settembre l’Amministrazione comunale ha deciso di rinviare a data da destinarsi l’iniziativa “Le mani nel piatto“ che prevedeva l’allestimento di laboratori dimostrativi, stand espositivi e di vendita e show cooking per gli adulti ma anche giochi e spettacoli educativi per i bambini.

L’obiettivo di questa iniziativa è quello di rendere consapevoli le persone dell’importanza del cibo e della sua elaborazione sotto diversi punti di vista al fine di sviluppare una nuova consapevolezza. Per fare in modo che l’evento sia una festa per tutti, godibile al meglio si è preferito rinviarla.

Si terrà comunque oggi alle 15 a Villa Gianetti il convegno “Agricol-lura” che sarà presentato dal direttore del consorzio parco del Lura Francesco Occhiuto. In base alle condizioni meteo e alle valutazioni dei partecipanti si deciderà se tenere la pedalata alla cascina della vigna e agli orti urbani di casa Gianetti.

(foto Saronno con la pioggia)