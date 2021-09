SARONNO – Meno delicato di quello avvenuto giovedì sera in corso Italia ma con lo stesso epilogo, un malvivente che si allontana con la catenina strappata dal collo di un saronnese.

E’ l’episodio condiviso da un lettore de ilSaronno dopo che ieri è stata reso noto quanto accaduto in corso Italia intorno alle 21 di giovedì sera.

C’era però un episodio precedente avvenuto mercoledì alle 19 nella zona di via Molino sempre nei pressi della stazione. Qui la vittima stava rientrando a casa ed è stato afferrato per il collo della maglietta e strattonato. Ha sentito lo strappo sulla pella quando la catenina che aveva al collo strappata e sfilata dall’aggressore che è rapinamente scappato verso lo scalo ferroviario.

Un blitz durato pochi minuti ha lasciato il saronnese “con dei segni rossi sul collo a raccontare l’accaduto”.

Diversi gli elementi in comune tra i due episodi che si aggiungono a quello messo a segno ad agosto ai danni di un’anziana alleggerita di una collanina in via Ramazzotti e poi soccorsa da un residente.

(un’immagine della via Molino da Google Maps)

18092021