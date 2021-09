Scuole a Ceriano Laghetto, raffica di lavori. Anche all’ex casa del custode

CERIANO LAGHETTO – Interventi importanti hanno negli ultimi mesiriguardato le scuole di Ceriano Laghetto: si sono conclusi definitivamente i lavori per l’adeguamento complessivo di tutti i plessi alle più aggiornate norme antincendio, utilizzando finanziamenti del Governo per circa 140 mila euro. Al momento si attende solo l’ultimo passaggio ovvero l’invio della Scia antincendio da parte dei tecnici incaricati.

Si avvia a conclusione anche l’intervento di ampliamento delle superfici didattiche della scuola primaria con il recupero dell’ex abitazione del custode, opera finanziata dal bilancio comunale (la somma spesa è stata di 107 mila euro). Inoltre, è stata realizzata la nuova rete wireless che sarà in grado di sfruttare pienamente la banda dati messa a disposizione dal nuovo collegamento in fibra ottica, garantendo massima accessibilità ad insegnanti e alunni dei plessi scolastici, per una spesa di 23 mila euro con finanziamento statale.

(foto: il recupero dell’ex abitazione del custode, opera finanziata dal bilancio comunale)

