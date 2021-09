FORLI’ – Una sconfitta ed una vittoria per l’Inox Team Saronno sabato a Forlì, per l’andata delle semifinali (si gioca al meglio delle 5 gare) contro la formazione locale. Che non sarebbe stata una passeggiata, contro le campionesse d’Europa in carica, lo si sapeva bene. Ma si sono viste due partite diametralmente opposte.

Nella prima, quella pomeridiana delle 17, la lanciatrice di casa Ilaria Cacciamani non ha concesso proprio nulla alle avversarie (6 strike out). Decisivi i 4 punti siglati dalle locali alla terza ripresa, ne è poi arrivato ancora 1 alla sesta: 5-0.

Tutto facile per Saronno nella seconda gara? Sì fino alla quinta ripresa, con le saronnesi ad incrementare progressivamente il vantaggiio sino al 7-0 (da segnalare il fuoricampo di Fabrizia Marrone) ma poi a subire una pericoloso tentativo di rimonta da parte delle romagnole, ritrovatesi a basi piene ma con Saronno capace comunque di chiudere la frazione limitando i danni, e cioè incassando 2 soli punti. Alla settima ed ultima ripresa Saronno ha poi subito ristabilito le distanze e fissato il risultato sul 10-2. Nella sfida fra lanciatrici straniere, “vittoria” della statunitense del Saronno, Kelly Barnhill (8 strike out), sulla connazionale Samantha Sheeley.

Dunque Forlì-Inox Team Saronno 5-0, 2-10.

La serie prosegue sabato prossimo, pomeriggio e sera, a Saronno; eventuale “bella” sempre a Saronno domenica mattina.

Nell’altra semifinale, a Ospite Mkf Bollate-Castellana 3-0 e 7-2.

(foto: la lanciatrice del Saronno, Kelly Barnhill)

18092021