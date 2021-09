TRADATE / SARONNO – Incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri a Tradate, una automobile è uscita di strada in via Brodolini, strada “interna” situata non lontano dal tracciato dall’ex statale Varesina. Sul posto sono accorsi i carabinieri della Compagnia di Saronno ed una ambulanza della Croce rossa italiana. Il personale della Cri ha soccorso una donna di 48 anni, che è stata quindi accompagnata all’ospedale cittadino, il “Galmarini”: non è apparsa in gravi condizioni. I militari dell’Arma hanno avviato accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro e chiarire le eventuali responsabilità di quel che è successo.

Ieri a Saronno in viale Prealpi una caduta della motocicletta: erano le 15.20 e sul posto è intervenuta una ambulanza della Croce rossa saronnese. La motociclista, una donna di 59 anni, è stata medicata direttamente in loco, non è stato necessario il trasporto in ospedale.

(foto archivio: precedente intervento dei soccorsi per un incidente in zona)

