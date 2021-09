SARONNO – Villa Gianetti celebra in musica la quarta edizione della Giornata nazionale dei piccoli musei: il protagonista della giornata è Bruno Billone, pianista saronnese e studente del Conservatorio di Milano Giuseppe Verdi.

Nella giornata di domenica 19 settembre dalle 15, le musiche al pianoforte accompagneranno i visitatori durante la visita del percorso museale. L’obiettivo dell’evento è valorizzare il ruolo e le funzioni dei piccoli musei, per presentarli alla cittadinanza sotto una luce diversa e stimolare i visitatori a guardarli con occhi nuovi e non più come una versione ridotta di quelli di grandi dimensioni.