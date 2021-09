Calcio Eccellenza: l’Ardor Lazzate cade in casa del Gavirate alla prima in campionato

Calcio Eccellenza: l’Ardor Lazzate cade in casa del Gavirate alla prima in...

VEDANO OLONA – Inizia con una sconfitta il campionato dell’Ardor Lazzate nel Girone A di Eccellenza. Nel freddo pomeriggio di Vedano Olona al Comunale “Mario Porta” finisce 2-0 in favore del Gavirate.

La gara si sblocca al 24’ grazie alla marcatura di Besirevic. Lazzate che non ci sta e ci prova ma senza fortuna.

Nel finale di gara ospiti sbilanciati in avanti, il Gavirate ne approfitta e raddoppia al 44’ del secondo tempo con il subentrante Tartaglione.

Risultati 1° giornata: Accademia Pavese-Settimo Milanese 1-4; Base 96 Seveso-Verbano 2-2; Club Milano-Calvairate 1-1; Gavirate-Ardor Lazzate 2-0; Pavia-Vogherese 2-1; Verzi-Vergiatese 1-1; Castanese-Sestese 2-3; Varesina-Rhodense 2-1.

Gavirate – Ardor Lazzate 2-0

GAVIRATE: Oniscodi, D’amico (47’ st Bianchi), Castelli, Morello, Pescara, Esteri, Mondoni (20’ st Tartaglione), Rocca (34’ st Bergnaj), Besirevic (42’ st Seno), Miele (31’ st De Roma), Lercara. A disposizione: Camboni, Sinicco, Bianchi, Lanzo, Bregnaj, Piras, Seno, De Roma, Tartaglione. All. Canon.

ARDOR LAZZATE: Bozzato, Bonazzi (40’ st Fondi), Frigerio, Peverelli (13’ st Cavalcante), Belotti, Pedrazzini, Manta (13’ st Ronchi), Artaria, Berberi, Romanò (1’ st Corona), Raimondo (20’ st Castria). A disposizione: Giudice, D’astoli, Cavalcante, Ronchi, Bernareggi, Corona, Martini, Castria, Fondi. All, Bonazzi.

Arbitro: Saffioti di Monza (Lentini di Milano e Turra di Milano).

Marcatori: 24′ pt Besirevic (G), 44′ st Tartaglione (G).