SOLBIATE ARNO – Nel dopo partita di Solbiatese-Fbc Saronno, match clou della prima giornata di Promozione, l’allenatore Pierluigi Gennari ha accolto la netta vittoria della sua squadra con moderata soddisfazione, “ma come avevo detto domenica scorsa dopo la sconfitta di Morazzone, invitando a non demoralizzarci, ora l’invito è a non esaltarci troppo. Alla fine le partite seguono a volte delle strade diverse, e fra Morazzone e questo incontro col Saronno per i primi sessanta minuti abbiamo giocato sostanzialmente allo stesso modo”.

Sull’altro fronte la delusione dell’allenatore del Saronno, Niccolò Taroni: “Noi domenica scorsa in Coppa a Besnate avevamo vinto ma c’era stati spunti su cui lavorare ed avevamo lavorato tantissimo in settimana per preparare la partita con la Solbiatese. Ma abbiamo perso, e non c’è niente da dire. Abbiamo patito troppo, psicologicamente, l’importanza della gara e non siamo stati “noi”, subendo troppo l’avversario”.

(foto: le interviste del post partita allo stadio di Solbiate Arno)

19092021