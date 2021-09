CARONNO PERTUSELLA – Siamo ormai pronti per tuffarci nella nuova stagione. Oggi, domenica, alle 15 il fischio d’inizio del signor Davide Matina di Palermo segnerà l’inizio del campionato 2021/2022. Tante novità in casa Caronnese, che comincerà la sua stagione ospitando una delle favorite per la vittoria finale. Al Comunale di Caronno Pertusella, infatti, sarà di scena la Sanremese di Matteo Andreoletti che, insieme a Casale e Novara, parte con i favori del pronostico.

La Sanremese – Matteo Andreoletti può contare su una formazione particolarmente esperta, rinforzatasi ulteriormente durante il mercato estivo. I colpi Nicola Ferrari (Forlì) e Paolo Valagussa (Folgore Caratese) hanno rinforzato attacco e centrocampo, la difesa può contare sull’esperienza di Vladimir Mikhaylovskiy per una squadra che vede anche la presenza di Simone Bregliano, Giorgio Gagliardi, Diego Vita, Daniel Gemignani ed Emanuele Anastsasia. Quantità e qualità, eppure… i precedenti sorridono alla Caronnese. Che, in quattro gare, non ha mai perso contro i liguri: due pareggi e due vittorie, l’ultima cinque mesi fa quando la partita fu decisa da Banfi e dalla doppietta di Siani.

Mister Scalise presenta la partita – Così il tecnico Manuel Scalise in vista dell’impegno di domenica: “Non sarà semplice, affrontiamo una delle formazioni più forti. Ma, al tempo stesso, penso sarà stimolante e divertente. Quello che conta di più è il risultato, perché partire con il piede giusto in campionato è la cosa più importante. Ma mi aspetto anche un percorso di crescita ulteriore. Abbiamo cambiato tanto e dobbiamo ancora lavorare per trovare la nostra identità. Formazione? Abbiamo recuperato tutti, e questo è importante. La squadra è al completo, ma faremo le giuste valutazioni perché non tutti hanno i novanta minuti nelle gambe”.

Ecco l’elenco dei convocati dal tecnico Manuel Scalise della Caronnese in vista della partita di domani contro la Sanremese, in casa alle 15. Portieri: Matteo Angelina e Filippo Ansaldi; difensori Antonio Arpino, Andrea Ballone, Alessandro Cattaneo, Francesco Coghetto, Maurizio Cosentino, Davide De Lucca, Andrea Galletti, Andrea Lazzaroni; centrocampisti Giuseppe Argento, Bakary Diatta Papa, Tommaso Putzolu, Alessio Raso, Alessadro Vernocchi, Matteo Vincenzi; attaccanti Federico Corno, Roberto Esposito, Gabriele Musazzi, Daniele Rocco, Domenico Vitiello.

(foto: mister Manuel Scalise della Caronnese)

