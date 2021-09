CISLAGO – Giornata clou quella odierna, sperando che il tempo “tenga”, per la Festa dell’oratorio 2021 di Cislago: nel pomeriggio dalle 15 alle 20 acqua volley saponato, decisamente divertente; alle 16.30 è prevista una dimostrazione dell’Asd Cistellum Karate judo, tra le 18 e le 19 è in programma l’apertivo ed alle 19.30 apre la cucina con servizio al tavolo e possibilità di take-away. Alle 20.30 musica con la band Noir, alle 22 l’estrazione della lotteria ed infine i fuochi d’artificio. Il tutto negli spazi di via Don Pietro Erba.

Nei giorni scorsi ci sono tantissimi appuntamento compreso quello con la fanfara dei bersaglieri, poi la silent disco ed anche le combattute e bagnatissime gare di acqua volley, con possiblità di noleggiare il “campo” per chi volesse cimentarsi; i gonfiabili per i bambini, il tiro con l’arco, la biciclettata e tanto altro ancora per una davvero intensa settimana.

(foto: alcune immagini della Festa dell’oratorio di Cislago edizione 2021, che ha richiamato tanti partecipanti)

19092021