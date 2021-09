Cultura plastic free: a Ceriano c’è la nuova casetta dell’acqua

CERIANO LAGHETTO – Intervento in corso a Ceriano Laghetto è quello della tinteggiatura di tutti corridoi e atri di Palazzo Carcassola, sede del Municipio, oltre che della Sala consiliare, nella speranza di poter riaprire presto l’accesso libero al pubblico che, con le attuali disposizioni anti-Covid, resta invece vietato, con la conferma dell’obbligo di appuntamento, fino al prossimo 31 ottobre.

Altri due interventi si stanno concludendo in quella che si potrà definire la nuova “area ecologica” in centro paese, con l’attivazione di una nuova casetta dell’acqua, per diffondere la cultura “plastic free” e rendere sempre più semplice l’accesso ad acqua di qualità senza l’utilizzo di bottiglie di plastica, e con l’attivazione di nuove colonnine di ricarica per autoveicoli elettrici. La casetta dell’acqua, che sarà accessibile nel Piazzale Martiri delle Foibe, all’esterno del parco Giardinone, è stata realizzata da Brianzacque richiamando forma e dimensione del vecchio “casinòtt” che fu per anni un simbolo della Ceriano rurale. Le colonnine per la ricarica elettrica, che sono di proprietà comunale, proporranno la fornitura di energia per veicoli a prezzi concorrenziali rispetto a quelle di compagnie private.

