GERENZANO – Ieri mattina il sindaco Ivano Campi e la Giunta comunale hanno incontrato Valentino Sponga e papà Luca, complimentandosi con il giovanissimo pilota di moto, per la sua passione e i risultati sportivi ottenuti.

Come il titolo di campione italiano di minimoto conquistato nel 2018 e i podi conquistati quest’anno, che ti hanno già visto protagonista nel campionato Aprilia sport production 250. Le nuove amicizie e i tanti nuovi amici che incontrerai sui circuiti sono altrettante vittorie e conquiste impagabili. Come stai sperimentando, la passione, il sacrificio, il coraggio, la tenacia e molto sudore, sono imprescindibili per ottenere risultati importanti: non mollare mai!

Sacrifici che anche la tua famiglia sta affrontando per accompagnarti e stare al tuo fianco in questa esperienza sportiva, in questo “sogno a tutto gas”. Di questo ne sei sicuramente consapevole, non smettere mai di ringraziare i tuoi cari. Prendi tutto il bello che lo sport ti offre, con i valori universali che incarna: sport che ci educa ad avere cura di noi stessi, a rispettare gli avversari e osservare le regole, ad imparare con umiltà da chi ci sta attorno, cercando di far sempre meglio, dando sempre il meglio di noi stessi. Passo dopo passo, per crescere e affrontare la vita! Hai appena cominciato questo “viaggio sportivo”, l’augurio che ti faccio è quello di ottenere risultati e soddisfazioni importanti, ma soprattutto ti auguro di divertirti sempre in sella alla tua moto!