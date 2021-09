VARESE – Interventi per il maltempo. I vigili del fuoco stanno intervenendo su tutto il territorio provinciale per decine di richieste causa la forte ondata di maltempo. Oltre cinquanta le richieste di soccorso, dieci squadre con sessanta operatori sono impegnate per soccorsi persona, allagamenti e tagli pianta. Nei comuni di Jerago con Orago e Solbiate Arno si registrano dei sottopassi allagati, dove i vigili del fuoco hanno tratto in salvo alcuni automobilisti rimasti intrappolati dall’acqua. In particolare a Jerago con Orago il crollo muro di contenimento interessa anche una tubazione del gas.

Anche a Saronno alle 13.30 un fortissimo temporale: per il momento non si segnalano particolari danni in ambito locale.

Secondo le previsioni meteo:

Tendenza ad attenuazione dei fenomeni a partire dai settori occidentali dal tardo pomeriggio e sera mentre insisteranno più a lungo ad est. Gli accumuli maggiori sono previsti su Prealpi e settori centro-occidentali, dove potranno raggiungere e superare localmente i 100 millimetri. Rinforzo del vento da est sulla pianura dal mattino, in rotazione da nord dal pomeriggio sui settori di nordovest e in successiva intensificazione sui settori Alpini e Prealpini occidentali, con raffiche in quota possibili fino a 70 chilometri orari.

(foto: interventi dei vigili del fuoco sul territorio provinciale, in queste ore, per il forte maltempo)

19092021