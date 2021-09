SARONNO – Per oggi “tempo instabile a tratti perturbato su tutta la regione. I fenomeni sotto forma di rovescio o temporale, anche di forte intensità, saranno già presenti durante la notte sui settori occidentali per poi estendersi in mattinata verso est. In giornata le precipitazioni insisteranno un pò ovunque ma in particolar modo sui settori prealpini, pedemontani ed occidentali. Sulla pianura possibile transito di una linea di instabilità da ovest verso est con rovesci e temporali e forti raffiche di vento”. Lo comunica il servizio meteorologico di Regioine Lombardia.

Tendenza ad attenuazione dei fenomeni a partire dai settori occidentali dal tardo pomeriggio e sera mentre insisteranno più a lungo ad est. Gli accumuli maggiori sono previsti su Prealpi e settori centro-occidentali, dove potranno raggiungere e superare localmente i 100 millimetri. Rinforzo del vento da est sulla pianura dal mattino, in rotazione da nord dal pomeriggio sui settori di nordovest e in successiva intensificazione sui settori Alpini e Prealpini occidentali, con raffiche in quota possibili fino a 70 chilometri orari.

