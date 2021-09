LOMAZZO / LONATE CEPPINO / SARONNO – Incidente sulla A9 in direzione Como, nel tratto fra Lomazzo e Fino Mornasco: per una caduta dalla moto, ieri alle 11.45, una donna di 59 anni è stata soccorsa da automedica e ambulanza della Croce azzurra, è stata medicata sul posto e non c’è stato bisogno di trasportarla in ospedale.

Momenti di apprensione a Lonate Ceppino per una caduta dalla bicicletta di un uomo di 81 anni: sono accorsi i carabinieri della Compagnia di Saronno, l’automedica da Varese e l’ambulanza della Croce rossa, il ciclista è stato trasportato all’ospedale di Gallarate ed al momento del ricovero non è apparso in pericolo di vita. Il sinistro si è verificato alle 18.10 di ieri lungo la provinciale 2, in quel tratto via Dante.

A Saronno ieri pomeriggio è stato investito un ciclista, in via Filippo Reina: trasportato in ospedale, non è apparso in gravi condizioni.

(foto archivio: precedente intervento dei soccorsi in autostrada A9)

19092021