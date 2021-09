SARONNO – “Ci vorranno tre giornate di lavoro a ritmo sostenuto per consentire la posa del nuovo manto stradale lungo la via Roma, ma poi l’importante intervento di riqualificazione potrà dirsi finalmente concluso, in anticipo rispetto all’ultima calendarizzazione”.

Inizia così la nota dell’Amministrazione che annuncia la chiusura dell’arteria nel tratto compreso tra le intersezioni tra via Guaragna e via Manzoni per tre giorni.

“L’Amministrazione comunale e la ditta che sta effettuando i lavori hanno voluto approfittare del divieto di accesso alla via Roma in vigore in questi giorni, in cui era in programma la gettata di calcestruzzo sulla pista ciclabile, per asfaltare la stessa via, dove resterà così valido il divieto di transito a partire da lunedì 20 settembre e sino a mercoledì 22 settembre nel tratto tra gli incroci con via Guaragna e via Manzoni”.

Un divieto che riguarda anche i residenti non potranno accedere ai propri passi carrabili sino a martedì mattina, per permettere l’asciugatura del calcestruzzo della ciclabile gettato nella giornata di venerdì“.