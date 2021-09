CARONNO PERTUSELLA – Hanno già aderito una cinquantina di persone, donne e uomini, al flashmob organizzato da Partito Democratico, Unione di Centrosinistra e Civico 2030, conto la violenza sulle donne e ogni forma di violenza.

Il ritrovo è previsto per la serata di martedì 21 settembre alle 19 in piazza Aldo Moro, proprio di fronte al municipio di Caronno Pertusella. Tutti i partecipanti si presenteranno in abiti da lutto, in memoria delle vittime di femminicidio, con scarpe o altri accessori di colore rosso, il colore simbolo della campagna di sensibilizzazione per la violenza sulle donne.

“Noi ci siamo”, recita la locandina dell’evento, che invita la cittadinanza a prendere parte alla manifestazione.

La città di Caronno Pertusella non è nuova alla sensibilizzazione sull’importante tema: già nel novembre 2019, in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, è stata posizionata, proprio in piazza Aldo Moro, una panchina rossa, verniciata sul posto da alcuni studenti dell’istituto “Alcide De Gasperi”.

