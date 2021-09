SARONNO – Dopo il recente David di Donatello per il trucco conquistato da Andrea Leanza, questa settimana altre due eccellenze cittadine fanno parlare di loro. Innanzitutto, le congratulazioni dell’Amministrazione, a nome della città, vanno a Giorgio Fontana, giovane scrittore saronnese vincitore del Premio Bagutta, conferitogli a dimostrazione del grande talento e della passione con cui riesce a trattare temi sociali. Un secondo motivo di soddisfazione arriva invece dal Teatro Bellini di Catania, che, tra gli allestimenti dello spettacolo lirico “Norma” (che vede protagonista Giuditta Pasta) in programmazione giovedì 23 settembre, ha inserito anche i tendaggi, che sono la riproduzione esatta della carta da parati custodita all’interno della raccolta museale “Giuditta Pasta – La Divina” della nostra città.

“Siamo fieri di aver contribuito alla riproposizione della ‘Norma’ al Bellini di Catania – commenta l’assessore alla Cultura, Laura Succi, che, con un suo contributo video, ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione dello spettacolo al teatro catanese – opera che sappiamo Giuditta Pasta amava particolarmente. Ci auguriamo che lo spettacolo sia un successo”.

Per suggellare questa collaborazione, è stata organizzata la proiezione della diretta su Rai5 della “Norma” di Catania al Cinema Prealpi giovedì 23 settembre, alle 20.45 (ingresso gratuito con green pass e prenotazione obbligatoria), che i saronnesi potranno anche seguire da casa.

“Avevamo promesso una città sconfinata all’inizio del nostro mandato amministrativo – commenta il sindaco Augusto Airoldi – e mai come in settimane come questa possiamo dire che grazie ai nostri talenti saronnesi premiati in questi mesi e al lavoro della nostra amministrazione, per esempio con lo spettacolo di Catania legato alla nostra Giuditta Pasta, siamo orgogliosi di essere in sintonia con le eccellenze che Saronno esprime e con la missione che ci hanno dato i cittadini nel meritato rilancio di una grande città. Missione che, come dimostra l’accordo che abbiamo fatto con l’accademia di Brera, avrà un respiro lungo e sconfinato nei prossimi anni”.

