SARONNO – “[email protected] desidera ringraziare profondamente Giulia Mazzoldi per l’impegno speso al servizio della collettività come assessora a Bilancio, Patrimonio, Partecipate, Commercio e Attività Produttive. Un impegno che Giulia ha svolto con grande dedizione e professionalità, dovendo superare la difficoltà di dover assolvere le prime incombenze in tempi strettissimi, a causa dell’insediamento della Giunta a fine ottobre, e lavorando poi molto intensamente alla variazione di bilancio presentata ad agosto, che ha dato un primo indirizzo politico alla visione di città della coalizione guidata dal sindaco Augusto Airoldi, mettendo a disposizione le risorse per il supporto a chi è in difficoltà e per il ridisegno del PGT in direzione di una città più verde, accogliente, sostenibile”.

Inizia così la nota di [email protected] che commenta le dimissioni dell’assessore al Bilancio Giulia Mazzoldi.

“In questo anno di lavoro insieme abbiamo potuto apprezzare le qualità professionali e personali di Giulia, alla quale facciamo un sincero in bocca al lupo per gli impegni lavorativi che l’attendono e che sono alla base delle sue dimissioni. Uno spunto, questo, che deve far riflettere su quanto sia diventato complesso e pervasivo l’impegno politico al servizio delle istituzioni e dei cittadini. Fare politica oggi, soprattutto a livello locale, significa rinunciare a tempo libero, passioni, affetti, opportunità lavorative per cercare di far funzionare al meglio le cose – per tutti – con risorse sempre più limitate, sia dal punto di vista economico sia da quello del personale. Per questo ancora di più ci sentiamo di dire grazie Giulia!”