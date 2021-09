SARONNO – GERENZANO – Gerenzano saluta don Claudio Robbiati, sacerdote nell’oratorio S. Filippo Neri dal 2011 e ordinato nel 2005.

Da qualche settimana infatti, precisamente dal 1 settembre, è parroco della comunità pastorale Madonna di Lourdes, nel decanato di Appiano Gentile, costituita da 5 parrocchie in provincia di Como: Limido Comasco, Lurago Marinone, Cirimido, Fenegrò e Cascina Restelli.

L’amministrazione comunale di Gerenzano lo saluta “con affetto e gratitudine”, aggiungendo “a nome di tutti i gerenzanesi il Sindaco gli ha consegnato una targa, a ricordo del servizio parrocchiale svolto nella nostra Gerenzano. Grazie don Claudio”.

La notizia era già stata divulgata a giugno di quest’anno, come anche il nome del suo successore, don Paolo Zibra, arrivato inizialmente alla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo come viceparroco.

La comunità ha festeggiato e salutato entrambi i sacerdoti, uno in entrata e uno in uscita, nel finesettimana del 18 e 19 settembre e continuerà a farlo durante l’ultimo weekend di settembre, 25 e 26, durante la festa dell’oratorio.

