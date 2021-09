SARONNO – Si terrà anche a Saronno la Giornata del verde pulito, in programma per la prossima domenica 26 settembre. Con la collaborazione delle associazioni locali, Ambiente Saronno e Plastic Free, e in concomitanza con l’evento Puliamo il Mondo, l’obiettivo della giornata è quello di impegnarsi a ripulire il verde comune e, in particolare, il parco Lura e il parco sorgenti del torrente Lura.

Il ritrovo è alle 15 in via Don Volpi, dove ad ogni partecipante verrà fornito il materiale necessario per la pulizia. Inoltre, ogni volontario sarà tutelato da copertura assicurativa. Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi agli uffici del comune di Saronno.

Ad essere coinvolte nell’evento molti comuni della zona, tra cui Caronno Pertusella, dove il ritrovo è alle 8.30 in piazza Aldo Moro, e Rovello Porro, dove ci si ritrova sempre alle 8.30 al del centro sportivo.

(in foto d’archivio: il parco Lura, dove si terrà la Giornata del verde pulito per la pulizia dell’area)

21092021