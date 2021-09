SARONNO – MILANO – I vincitori del premio internazionale “Lombardia è ricerca” promosso da Regione Lombardia sono Pierre Joliot, francese classe 1932, Marcella Bonchio milanese del 1963 e il tedesco Markus Antonietti, classe 1960. La giuria, di 15 “top scientists” di livello internazionale decreta a quale scoperta scientifica assegnare 1 milione di euro, quest’anno sul tema della sostenibilità ambientale per il miglioramento della qualità della vita.

Dandone l’annuncio, il presidente della Regione Attilio Fontana insiste sull’importanza a livello mondiale di questo “Nobel per la ricerca”, “anche quest’anno i lavori premiati ci pongono come punto di riferimento internazionale”. Con lui l’Assessore all’istruzione, ricerca, innovazione, università e semplificazione Fabrizio Sala, che auspica che “i centri di ricerca lombardi possano istituire duraturi rapporti di collaborazione e interazione scientifica con i vincitori. Per questo è stato stabilito che il premio debba essere destinato per almeno il 70% ad implementare l’attività di ricerca in collaborazione”.

La premiazione avverrà l’8 novembre al Teatro alla Scala di Milano, durante la “Giornata della Ricerca” in ricordo di Umberto Veronesi.

I tre vincitori hanno studiato i meccanismi della fotosintesi naturale per permettere un riutilizzo dell’anidride carbonica prodtta dalle combustioni, producendo energia pulita.

21092021