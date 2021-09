SARONNO – “Il problema si trascina da anni: siamo partiti da una maxi pozza e adesso c’è un vero e proprio lago che in caso di pioggia rende il primo tratto di via Roma poco prima dell’intersezione con via Biffi impraticabile per ciclisti e pedoni”.

Così i residenti del quartiere della Regina Pacis riassumo la situazione con cui fanno i conti da tempo e per cui non sono mancate le segnalazioni all’Amministrazione comunale.

“Con i temporali intensi e violenti estivi la situazione è davvero insostenibile – spiegano – la strada è letteralmente invasa da diversi centimetri di acqua che stagna lì per giorni. C’è un attraversamento pedonale, l’oratorio, la strada che porta a due strutture sportive e vicinissima la chiesa possibile che non si possano prendere provvedimenti? Le persone che si ritrovano “zuppe” sono decine ad ogni temporale”.

L’Amministrazione ha già annunciato un intervento di riqualificazione che porterà anche alla realizzazione di una ciclabile: “Purtroppo conosciamo tutti i tempi dei cantieri e delle opere pubbliche nel frattempo di potrebbe avere un po’ di attenzione per la zona e il problema magari con una pulizia più frequente delle caditoie e dei tombini o con una pulizie più frequente per evitare di peggiorare la situazione”.