Calcio Eccellenza, il portiere Ragone dal Novara all’Ardor Lazzate

LAZZATE – Cristiano Ragone, portiere classe ‘99, è un nuovo giocatore gialloblù dell’Ardor Lazzate, che milita nel campionato di Eccellenza. Per lui un passato recente tra le fila del Vis Nova, in Serie D, a cui si sommano le precedenti esperienze con Legnano, Santarcangelo, Messina e Novara.

Domenica scorsa alla prima giornata vittoria del Gavirate sulla Ardor Lazzate, mentre restano alle squadra locali da segnalar eil successo della Varesina, altra aspirante alle zone alte della graduatoria, sulla Rhodense.

L’Ardor Lazzate non sta dunque lasciando nulla di intentato per ben figurare nella nuova annata agonistica che sta ora muovendo i primi passi. Una annata nella quale, anzi, la compagine gialloblù punta a lottare testa a testa con le migliori per provare a centrare il traguardo del passaggio di categoria, e comunque per ottenere un piazzamento importante e di vertice.

(foto: a sinistra il nuovo portiere dell’Ardor Lazzate, pronto per il campionato di Eccellenza)

22092021