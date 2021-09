CARONNO PERTUSELLA – Archiviata la prima giornata di campionato, e in attesa di pensare alla prima trasferta stagionale, la Caronnese si tuffa nella coppa. Questo pomeriggio, alle ore 15, al Comunale di Caronno Pertusella, Corno e compagni ospitano il Sangiuliano City Nova. La gara è valida per il primo turno di Coppa Italia Serie D, dopo la Sanremese arriva un altro avversario di livello in una settimana più che mai ricca.

Il punto in casa Caronnese

Il morale in casa rossoblù è alto dopo il buon pareggio conquistato all’esordio in campionato. In vista della partita infrasettimanale, il tecnico Manuel Scalise ha praticamente tutti i suoi giocatori a disposizione, anche se mancherà il giocatore decisivo contro la Sanremese. Tommaso Putzolu, infatti, dovrà scontare una giornata di squalifica rimediata proprio in Coppa Italia lo scorso anno. Un’assenza importante, che si unisce a quelle degli infortunati Bossi ed Edoardo Catizone.

I nostri avversari – Il Sangiuliano City Nova

Realtà nuova ma… subito ambiziosa. Il City Nova, infatti, ha raccolto l’eredità del Nibionn Oggiono dello scorso anno, anche se poco o nulla è rimasto della squadra arrivata terza in campionato. Dopo l’acquisizione della società da parte di Andrea Luce, nuovo presidente, la scelta è stata quella di affidare la panchina ad un tecnico esperto della categoria come Andrea Ciceri. Investendo, non poco, sulla rosa che vanta giocatori d’esperienza del calibro di Manuel Pascali, Carlo Ferrario, Pietro Cogliati, Matteo Barzotti (ex dell’incontro), Alex Pedone, Federico Varano, Matteo Bruzzone. Nomi importanti, abbinati a giovani di livello, che fanno capire la profondità di una rosa allestita subito per competere ad alti livelli.

I convocati

Portieri: Angelina Matteo, Ansaldi Filippo, Catizone Riccardo.

Difensori: Arpino Antonio, Ballone Andrea, Cattaneo Alessandro, Coghetto Francesco, Cosentino Maurizio, De Lucca Davide, Galletti Andrea, Lazzaroni Andrea.

Centrocampisti: Argento Giuseppe, Diatta Papa Bakary, Raso Alessio, Vernocchi Alessandro, Vincenzi Matteo.

Attaccanti: Boschetti Riccardo, Corno Federico, Esposito Roberto, Musazzi Gabriele, Rocco Daniele, Vitiello Domenico.

