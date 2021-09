CISLAGO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di M5s

Nella giornata di lunedì a Cislago si è svolto un presidio sui temi ambientali della lista civica “Cislago in Comune“, un’ampia coalizione composta da Pd – m5s – Europa Verde – Articolo uno con la presenza dell’onorevole Chiara Braga del PD e del consigliere regionale Roberto Cenci del M5S.

Si è parlato di finanziamenti, della situazione ambientale cittadina e delle prospettive future per Cislago. Il percorso intrapreso in questo progetto elettorale nasce dall’esigenza di attuare una politica inclusiva, partecipata, dove i cittadini potranno condividere le scelte amministrative. Negli ultimi 30 anni lo sviluppo abitativo di Cislago ha portato la sua popolazione da circa 5000 residenti a 10.000, con un consumo di suolo notevole, senza un bilanciamento ambientale idoneo.

Il M5S ha come punto qualificante nel proprio agire politico i temi ambientali che in questa tornata elettorale ha condiviso con un gruppo coeso, responsabile, volenteroso e coerente, con un programma che verra’ sottoposto all’ attenzione dei cittadini in una presentazione pubblica anche dei candidati componenti la lista , che prende il nome appunto di “Cislago in Comune“. La presentazione avrà luogo il 23 settembre presso l’auditorium in via per la stazione . Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare a questo evento per poterci conoscere e cominciare così a diventare parte integrante del nostro progetto come suggerisce il nostro slogan “Partecipa al cambiamento, insieme faremo la differenza“. Riteniamo che questa sia la giusta occasione per concretizzare con nuovi percorsi e idee il cambio di rotta di cui ha bisogno il comune di Cislago che per troppo tempo ha dovuto attendere e credere in promesse che non hanno mai trovato riscontri nella realtà politica cittadina.