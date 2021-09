SARONNO – Sabato 25 e domenica 26 settembre, si terrà una festa all’oratorio di via Legnani, ricca di iniziative e spettacoli. Nei due giorni precedenti la festa saranno invece aperte le iscrizioni al catechismo a partire dalle 19, dopo le quali si potrà prendere una pizza in oratorio, prenotando attraverso le catechiste di riferimento, rispettivamente giovedì, per le classi terza e quarta elementare, e venerdì, per le quinte elementari e le prime medie.

Sabato 25 la festa inizierà alle 16:30 con una color run organizzata dagli animatori e aperta a tutti. Per parteciparvi basterà segnalare la propria presenza tramite WhatsApp al numero 345 217 9277 e corrispondere una quota d’iscrizione, esclusi i minori di 10 anni. Dalle 18:45 alle 19:30 ci saranno musica e balli per i più piccoli. Alle 20:30 seguirà uno spettacolo con animatori e infine uno spettacolo di fuochi d’artificio dalle 22, cui si potrà partecipare solo in possesso di green pass. Domenica 26 la giornata prenderà avvio con la messa, cui farà seguito l’inaugurazione di una targa a Lucio Turchiarelli. Alle 12:30 ci sarà il pranzo in oratorio, per il quale sarà necessario prenotare tramite WhatsApp al numero 331 760 6624. Al pranzo si succederà un momento di gioco dalle 16:30 e uno spettacolo di bolle di sapone dalle 18. La festa si concluderà con musica e balli per tutte le età.