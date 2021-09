SARONNO / ROVELLO PORRO – È previsto il 25 settembre l’incontro dell’associazione artistica culturale Helianto, di Rovello Porro, a Hafez Haidar.

Il poeta, docente all’Università di Pavia, è stato candidato nel 2017 al premio Nobel per la Pace ed è insignito nel 2014 del titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana.

In Italia sono note le sue curatele e traduzioni di Khalil Gibran, poeta di inizio Novecento, e de “Le mille e una notte”, mentre ha tradotto in arabo le opere di Oriana Fallaci. Impegnato nell’instaurare un dialogo tra oriente e occidente, ha anche partecipato all’iniziativa in sostegno delle donne afghane a Saronno e le sue opere più note sono “La voce del Profeta” e “Il razzismo spiegato ai giovani”.

Lo intervista Claudio Pagelli sabato 25 alle 18 nel Centro Civico di Rovello Porro in piazza Porro 2 e durante l’evento “La Poesia della Pace” gli attori di Helianto leggeranno dei brani a scelta.

La prenotazione è obbligatoria ed è necessario essere muniti di green pass.

