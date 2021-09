SARONNO – Il presidente del Gruppo Fotoamatori Saronnesi, Emanuela Baccichetti, descrive il Fotofestival come un “contenitore”, ma non solo di mostre fotografiche.

Questo finesettimana, secondo e ultimo del festival, il Gfas offre infatti gratuitamente due interessanti esperienze.

–Sabato 25 settembre alle 17 si terrà la conferenza “Dietro gli occhi. Dove sono custodite le immagini? Un viaggio alla ricerca delle fotografie archiviate nella memoria” di Stefano Natrella, curatore delle due mostre di quest’anno e docente esterno dell’Accademia di Brera. L’evento si terrà alla Fondazione Casa di Marta, sede dell’associazione, in via Petrarca 1.

Natrella si collegherà al tema delle due collettive, esposte una in Sala Nevera e una en plein air sulla cancellata di Villa Gianetti, indagando “le capacità della mente di organizzare le percezioni fisiche e le informazioni visive”, le tracce lasciate in noi dalle esperienze passate, presenti seppur assenti. Durante l’intervento verranno proietatte alcune immagini del fotografo sloveno Evgen Bavcar.

-Il secondo appuntamento, domenica 26 settembre, è la lettura portfolio, aperta a tutti i fotografi, professionisti e non. I due lettori sono Raul Iacometti, fotografo professionista, e Paola Riccardi, curatrice e docente, tra i quali è possibile scegliere. Gli organizzatori la definiscono “un’opportunità per capire il proprio percorso di crescita artistica”, un’occasione non frequente, soprattutto al di fuori di grandi centri come Milano. Avverrà in Casa di Marta e l’iscrizione e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito.

Sempre aperta intanto la mostra “Genius loci”, mentre “Tracce sul sentiero lucente” è visitabile in Sala Nevera venerdi 24 dalle 16 alle 19, sabato 25 10-12.30 e 15-19 così come domenica 26.



