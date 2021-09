Bidoni rifiuti ad Uboldo: ecco come e quando ritirarli

SARONNO – UBOLDO – Il Comune di Uboldo distribuirà, dal 27 settembre, il nuovo contenitore per la raccolta di carta e cartone, nell’ottica della promozione della raccolta differenziata, di competenza dell’assessorato all’ambiente e dell’Amsa, società che gestisce la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani nella zona di Milano.

I nuovi cassonetti saranno ritirabili recandosi al nuovo deposito comunale di piazza Alpini, nel giorno assegnato secondo l’ordine alfabetico, muniti di carta regionale dei servizi. È possibilie anche ritirare per conto di terzi, se in possesso della tessera sanitaria dell’intestatario della Tari.

Il servizio è rivolto solo alle utenze domestiche “singole”, quindi da 1 a 5 nuclei familiari, mentre sono escluse le utenze non domestiche e i condomini. In quest’ultimo caso è l’amministrazione condominiale a dover richiedere i contenitori all’ufficio ecologia.

Continua intanto fino alla fine del mese la distribuzione dei sacchi per la raccolta differenziata, cominciata a luglio. Il servizio è disponibile il primo e il terzo sabato del mese dalle 9 alle 12 al centro sportivo comunale.