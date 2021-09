A Uboldo le giornate sportive di ASD RugBio

UBOLDO – Al centro sportivo di Uboldo verrà ospitato domenica 26 settembre il primo torneo femminile amatoriale di calcio a 7 [www.rugbio.it/uboldo/calcio/femminile].

Lo scopo è promuovere l’attività sportiva in forma libera e di divertimento per tutte le appassionate del gioco del calcio: oltre ai gruppi squadra già formati, sono invitate tutte le ragazze che hanno voglia di partecipare a nuovi team. Occasione perfetta per fare nuove conoscenze e divertirsi a tirare calci al pallone. Per agevolare la partecipazione, RugBio non ha fissato alcuna quota di iscrizione al torneo: eventuali contributi liberi saranno devoluti al fondo per il sociale creato da RugBio. Alle vincitrici saranno messe a disposizione ore-campo.

Per aderire, basta scrivere a [email protected] o whatsappare il 347.2468554.

La manifestazione rientra nella giornata di chiusura delle olimpiadi di Uboldo [www.rugbio.it/uboldo/olimpiadi], che lancia la stagione sportiva della ripartenza con un programma fitto e variegato. Per tutta la giornata di domenica 26 settembre, gli impianti del centro sportivo di via Manzoni a Uboldo ospitano prove libere di tennis, rugby, pallacanestro, pattinaggio artistico e di velocità, una micromaratona campestre, una partita di cricket e così via.

Con lo stesso spirito della RugBio women’s cup, alle 10 verrà inoltre inaugurato il circuito del Libero Basket 3vs3, col quale RugBio invita i gruppi indipendenti di giovani a incontrarsi sul campetto da pallacanestro per un ciclo di tornei che proseguiranno fino a ferragosto e che sosterranno – ancora una volta – il fondo per il sociale creato da RugBio. [www.rugbio.it/uboldo/tornei-3vs3]

Tutte le iniziative sono accessibili liberamente. Per ogni informazione e richiesta: [email protected]

23092021