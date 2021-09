Acla Ceriano si rinnova: nuovo consiglio e conferma per il presidente

CERIANO LAGHETTO – Nuovo direttivo per l’Acla di Ceriano, l’associazione dei commercianti e lavoratori autonomi del paese. Il presidente riconfermato è Daniele Fatiga, seguono come vice presidente Sonia Leva, cassiere Marco Ristagno e segretario Maurizio Bendotti. I consiglieri eletti sono Mauro Cupa, Davide Bellini, Laura Poggioli, Clara Ferrario, Davide Di Rienzo, Tina Cannetti, Stefania Proietti, Susanna Bellini e Marta Colasurdo.

«Crediamo nell’associazione e desideriamo lavorare per i commercianti e i lavoratori autonomi del paese, siamo pronti a creare nuove opportunità per coinvolgere coloro che desiderino collaborare e rendersi utili per un paese migliore – commenta il presidente al secondo mandato Daniele Fatiga. «Sono fiero della mia squadra e li ringrazio per la fiducia nuovamente riposta in me. Partiremo con un piede diverso, con un modo nuovo di lavorare, sono fiducioso che insieme potremmo fare qualcosa di positivo». L’Acla si è distinta nei mesi della pandemia per iniziative in favore dei commercianti e delle persone bisognose di Ceriano, con contributi raccolti ed esprimendo un sincero sostegno. Nelle ultime settimane ha aiutato i lavoratori della Gianetti nell’allestimento del presidio davanti alla fabbrica.

