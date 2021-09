CARONNO PERTUSELLA – Alle 14.30 di oggi in via Bergamo di Caronno Pertusella, tratto locale della ex statale Varesina, ambulanza del Sos Uboldo, automedica ed auto-infermieristica sono intervenute su richiesta di Areu, il coordiamento regionale per le emergenze sanitarie, che ha segnalato il ribaltamento di una automobile. Due le persone che hanno avuto bisogno di cure mediche, una ragazza di 23 anbni ed una donna di 48 anni, sono state trasportate all’ospedale di Garbagnate Milanese e Saeonno per essere medicate, non sono apparse gravi. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Saronno ed i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno.

I militari dell’Arma hanno avviato accertamenti al fine di chiarire con precisione la dinamica del sinistro, che si è verificato non lontano dalla interezione con via Lainate e piazza Lombardia, nella zona industriale e dei locali fuori dal centro caronnese.

(foto archivio: intervento dei mezzi di soccorso per un precedente incidente, sempre nella zona)

23092021