CERIANO LAGHETTO – Mai come in questo ultimo anno e mezzo, ci si è resi conto di quanto sia importante avere un gruppo di volontari disponibili, generosi e preparati, che si mettono a disposizione per affrontare e gestire le piccole e grandi situazioni di emergenza sul territorio. L’attività della Protezione civile a Ceriano Laghetto si è rivelata fondamentale nella gestione dell’emergenza covid, per diversi servizi, dalle consegne a domicilio alle distribuzioni di generi di prima necessità, ai presidi nei luoghi a rischio assembramento, a tanti altri interventi che sono andati a sommarsi all’attività ordinaria di controllo del territorio, prevenzione, assistenza ad eventi e manifestazioni e di intervento in caso di eventi particolarmente gravi (incidenti stradali con necessità di chiudere strade, allagamenti, cadute piante).

Sul territorio di Ceriano Laghetto, grazie ad una convenzione sottoscritta dall’Amministrazione comunale, opera il gruppo di Protezione civile di Rovello Porro, ad oggi composto da una quarantina di volontari. “La Protezione civile svolge un ruolo preziosissimo e fondamentale sul nostro territorio ed è molto importante fare in modo che possa continuare ad essere un punto di riferimento per le situazioni di emergenza – spiega l’assessore all’Ambiente e Protezione civile, Antonio Magnani – Per questo motivo rivolgo un appello a tutte quelle persone che si sentono in grado di dare una mano con interventi di prima necessità mettendo a disposizione un po’ del loro tempo, generalmente si tratta di una o due giornate al mese per entrare a fare parte di questa meravigliosa realtà del volontariato”. Nel mese di ottobre è intenzione dell’Amministrazione comunale avviare un corso di formazione per nuovi volontari di Protezione civile, nel quale verranno fornite le nozioni principali per poter operare in sicurezza e con efficacia sul territorio in caso di necessità. L’invito è rivolto a tutti i maggiorennni. Per manifestare il proprio interesse e restare informati sull’avvio dei corsi, occorre inviare una mail a [email protected]

(foto: mezzi a disposizione della locale protezione civile)

23092021