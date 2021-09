SOLARO – Aggiornamento dei casi di contagio al 23 settembre sul territorio comunale di Solaro: secondo i dati forniti al sindaco dal portale di Ats, ci sono a questa data 13 attualmente positivi, di cui 3 minori, per la maggior parte da ascrivere a 3 nuclei familiari differenti. Nell’arco dell’ultimo mese i contagi sul territorio sono rimasti stabili con tendenza ad un leggera decrescita. Una classe della scuola Regina Elena di via San Francesco è stata posta in quarantena preventiva. Per quanto riguarda i dati delle vaccinazioni, Solaro tocca ormai il 90 per cento di vaccinati sulla popolazione target con almeno la prima dose, in linea con i dati dei residenti del territorio dell’Asst Rhodense che evidenziano (al 21 settembre) 375 mila vaccinati su una popolazione target di 436 mila.

Ricordiamo che tutte le persone in quarantena o isolamento domiciliare devono rimanere tassativamente presso il proprio domicilio e, nel caso risiedano con altre persone, devono rimanere all’interno della propria stanza, senza contatti con i conviventi. Ricordiamo che per prenotarsi per la vaccinazione, i cittadini possono rivolgersi al portale di Regione Lombardia o al numero verde 800894545.

Dice il sindaco di Solaro, Nilde Moretti: “La campagna vaccinale sta riscontrando il giusto successo e lo dimostrano anche i numeri piuttosto contenuti per quanto riguarda i contagi in paese. Abbiamo una classe in quarantena preventiva e speriamo che i bambini possano presto tornare a scuola. Per il resto, il miglior consiglio che posso dare è quello di continuare a seguire le indicazioni e di indossare la mascherina, specialmente nei luoghi chiusi o affollati, soprattutto ora che si avvicina la stagione dei primi malanni e raffreddori. L’invito va a tutte le persone che ancora, per vari motivi, non hanno eseguito la vaccinazione: è la migliore arma che abbiamo a disposizione contro la diffusione del virus. Si tratta di una questione di rispetto, anche per le persone fragili e per i pazienti immunodepressi e oncologici che proprio in questi giorni stanno iniziando a ricevere la terza dose”.

