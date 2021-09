SARONNO – Il Parco del Lura, non solo un’area naturalistica e dove passeggiare nel verde ma è anche diventato un luogo per inmprovvisati festini serali e notturni, magari per non rispettare le regole di distanziamenti anti-covid. Non solo i “rave”, o quanto meno le nottate musicali che si sono svolte durante l’estate richiamano moltissimi giovani, ma anche ritrovi meno affollati e comunque probabilmente piuttosto numerosi che si sono diverse volte lasciati alle spalle i rifiuti abbandonati sulla panchine, nella zona limitrofa al così detto “pratone” o nell’area che si trova fra l’ingresso da via Trento e quello dal ponte strallato di via Marx.

Anche di recente sono state trovate moltissime bottiglie e lattine di birra vuote ed abbandonate, anche ad “occupare” le panchine che sarebbero destinate a chi passeggia nel parco. Una situazione testimonata anche dalle immagini comparse di recente sui social network. E chi frequenta il parco dice “basta!”

(foto: il dettaglio di una delle immagini comparse sui social di recente)

23092021