SARONNO – È di oggi il comunicato del gruppo consiliare del Partito Democratico in Regione Lombardia, in cui il consigliere regionale di origine malnatese Samuele Astuti incita la Regione a “ripristinare la regolare circolazione sulla Laveno Mombello-Varese-Saronno-Milano”.

Il comunicato continua “La Regione ha imposto pesanti tagli del servizio sulla linea mentre l’installazione dei nuovi sistemi di sicurezza ha rallentato la circolazione dei treni fra Malnate e Laveno Mombello e gli interventi previsti, per esempio, sui tratti tra Varese Casbeno e Laveno Mombello, per aumentare la velocità non sono stati ancora finanziati”.

Il consigliere sottolinea che “I disagi per gli utenti sono davvero pesanti. Basti pensare, solo per fare un esempio, che il treno delle 7.09 Milano Cardorna – Laveno Mombello ora si ferma a Varese e chi deve arrivare a Laveno deve prendere un treno alle 6.39 a Cadorna che rischia di essere soppresso ogni volta che ha un ritardo di 10 minuti, imponendo ai viaggiatori l’attesa del treno delle 7.52 per Laveno”.

Ci si chiede se i tagli del servizio siano conseguenza della pandemia e quindi il 31 dicembre si tornerà alla normalità o se siano dovuti alle condizioni dell’infrastruttura.

La domanda è quindi se verranno utilizzate “le risorse del Pnrr per realizzare gli interventi previsti per aumentare la velocità nelle tratte Varese Casbeno e Laveno Mombello”.

(foto: foto d’archivio di Samuele Astuti)

23092021