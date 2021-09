Norma e Giuditta Pasta al teatro in diretta da Catania

SARONNO – Il comune di Saronno, con il cinema Prealpi, offre l’opportunità di assistere alla diretta in HD della “Norma” recitata al teatro Massimo Bellini di Catania. L’evento si terrà giovedì 23 settembre alle 20:45 al cinema Prealpi, in piazza Prealpi 1.

L’Opera al cinema è un’iniziativa che apre la stagione teatrale con dirette dai più prestigiosi teatri e l’introduzione critica iniziale di Paolo Manara.

La “Norma”, di Vincenzo Bellini su libretto di Felice Romani, ha poi un legame speciale con Saronno, la sua prima assoluta infatti, nel 1831, vede come interprete principale nel ruolo della protagonista, il soprano saronnese Giuditta Pasta. Pare che la tragedia sia stata scritta proprio per essere recitata e cantata da lei.

In questa esibizione, con Davide Livermore alla regia e Fabrizio Maria Carminati come direttore, Norma sarà portata sul palco da Marina Rebeka. Clara Galante interpreterà invece Giuditta Pasta stessa, in un’opera nella quale si intrecciano la “Norma” e la vita della celebre cantante lirica.

L’ingresso è gratuito, con green pass e mascherina e la prenotazione, obbligatoria, scrivendo a [email protected]

21092021