MOZZATE – In tre volevano ripulire un’abitazione e sono entrati in azione in pieno giorno rompendo il vetro di una finestra. E’ però entrato in azione l’allarme che li ha costretti alla fuga. Un tentativo di effrazione che è arrivato sui social sotto forma di appello sul gruppo “Mozzate di tutto e di più” lanciato da una mozzatese per invitare vicini di casa e concittadini a stare attenti vista la presenza di malintenzionati nel quartiere.

La vicenda è successa mercoledì mattina ma se ne è iniziato a parlare nel pomeriggio quando una mozzatese ha raccontato l’accaduto in via Puecher. Non solo, per non lasciare nulla al caso è stata presentata anche una denuncia ai carabinieri. I tre malviventi non sono riusciti ad entrare nell’abitazione grazie all’allarme ma il tentativo di furto fallito grazie all’allarme ha visto per la famiglia mozzatese la necessità di riparare i danni provocati al vetro della finestra.

