SARONNO – “C’è un momento per le barricate, per le differenze e il confronto, e un momento per la responsabilità, le unità di intenti, e il bene comune.

Così, in totale solidarietà per il momento particolarmente drammatico che sta vivendo il sindaco Airoldi, la Lega ha trovato la soluzione alla crisi e propone alla massima carica cittadina e alla sua Giunta da lui magistralmente presieduta, il nome del nuovo assessore al bilancio.“ Inizia così la nota della sezione saronnese del Carroccio.

“Lasciato da parte il metodo Cencelli, come suggerito dal segretario del PD, lasciate da parte le schematiche contrapposizioni dei partiti, lasciate da parte le inderogabili visioni programmatiche, resta una realtà fatta di dati, numeri, dovere civico.

I numeri in questione sono quelli del Bilancio, orfano ora di una figura di indiscussa professionalità come Giulia Mazzoldi, e visto che, fortunatamente, il Bilancio 2021 è di fatto quello scritto dalla Lega e la grossa variazione, a dire dello stesso Airoldi, è stata accolta favorevolmente dalla Lega, la soluzione alla questione che sta facendo grondare le fronti degli esimi colleghi Dem, non possiamo che averla in casa noi.

Preso atto che Gilli preferisce evitare rimpasti interni alla maggioranza, ecco la soluzione proposta dalla sezione Saronnese della Lega che non ha faticato nell’individuare la figura idealizzata da Airoldi: una persona che garantisca alta professionalità, esperienza amministrativa, condivisione del progetto amministrativo, dedicando tempo e orientamento al gioco di squadra.

E aggiungiamo noi, una persona che gode di stima e fiducia negli uffici.

L’ex assessore al Bilancio dal 2015 al 2020, Pierangela Vanzulli, è la figura più indicata a gestire il bilancio preparato da lei medesima, al fine di portare avanti i progetti della passata amministrazione, quindi gli unici che si stanno realizzando a Saronno, con la capacità di avere la visione d’insieme sui conti, dato che sono gli stessi da lei previsti.

Se dovesse servire inoltre una figura di comprovata serietà, che con polso, precisione ed esperienza amministrativa seguisse l’urbanistica, confidiamo che anche Angelo Veronesi possa rispondere “presenti”, alla chiamata cittadina, così da rendere fluido e concreto il piano realizzativo. Inoltre sappiamo tutti che non essendo uno che “la mandi a dire” si eviterebbero fughe di messaggi sgradevoli e compromettenti per i già fragili equilibri interni.

Ovviamente in compatibilità con i suoi impegni offriamo anche il ruolo di consulente all’ex Sindaco Alessandro Fagioli: insieme a Pierangela hanno steso il programma che gli attuali amministratori stanno faticando a seguire, provati dalle continue ed estenuanti litigate interne. Così mentre Airoldi può lanciare uno slogan e sudare 7 camicie per tenere uniti i suoi, la città potrebbe essere amministrata almeno da tre figure dedite alla realizzazione della Saronno che tutti noi vogliamo. Così porremo fine alla pena di questa amministrazione.” chiosa ironicamente la sezione cittadina chiudendo l’ironico comunicato stampa.