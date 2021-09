SARONN – Si terrà oggi, giovedì 23 settembre alle 18 l’evento di celebrazione dei 70 anni di attività di Ottica Bergamini a Saronno, trasmesso in diretta streaming sul sito de Il Saronno.

Fu proprio 70 anni fa che Genemore Bergamini rilevò una precedente attività in Saronno e pose le basi per lo sviluppo di una delle più interessanti realtà commerciali e professionali della città che con i suoi due punti vendita, in corso Italia 135 e in via Monti 15/a,

rappresentano tuttora un punto di riferimento per il benessere visivo di tutte le famiglie saronnesi.

Arrivati alla terza generazione di ottici optometristi, nell’impossibilità, a causa della pandemia, di organizzare una grande festa come fu 10 anni fa, quando si celebrò il sessantennale con l’inaugurazione del Centro Ottico di corso Italia totalmente rinnovato, la famiglia Bergamini ha deciso di celebrare questo traguardo con un evento a porte chiuse, che verrà trasmesso in diretta streaming on line sul sito de Il Saronno (www.ilsaronno.it) e sui propri canali web e social.

All’evento parteciperanno il sindaco di Saronno Augusto Airoldi, monsignor Armando Cattaneo, il presidente e direttore di Confcommercio Saronno, Andrea Busnelli e Roberto Carettoni, il referente del DUC di Saronno Luca Galanti, il presidente di Federottica Varese Alessandro Vernuccio e l’Amministratore Delegato di Hoya Italia Maurizio Veroli.

Sarà un’occasione per raccontare alcuni tratti della storia di Ottica Bergamini, insieme ai suoi protagonisti, e verrà presentato l’originale volume fotografico realizzato da Alessandra Salimbene e Claudio Brufola dal titolo “La Memoria del Futuro: 70 anni di Ottica Bergamini. Il racconto in parole, immagini ed emozioni”.

Un’opera realizzata e pensata per lasciare una testimonianza concreta, in un mondo digitale, di 70 anni di passione e di professione che ha legato la famiglia al territorio di Saronno, attraverso 7 decenni di storia dell’Italia, dal dopoguerra ad oggi. Decenni celebrati anche attraverso la collezione di occhiali, in edizione limitata, chiamata “Settanta” e realizzata da Ottica Bergamini proprio in occasione di questoanniversario.

Il libro sarà disponibile per i clienti e cittadini di Saronno all’interno dei centri ottici a partire dal 24 settembre 2021.