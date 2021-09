SARONNO – Raffica di interventi oggi per le ambulanze in territorio saronnese: se ne sono contati per 7 in poche ore. Alle 4.30 la prima chiamata al 118 per chiedere l’intervento di una ambulanza in via Piave per un uomo di 60 anni che si era sentito male: è stato trasportato dalla Croce rossa all’ospedale cittadino e non è grave.

Alle 9.16 altro intervento dell’autolettiga, della Croce azzurra di Rovellasca, per un piccolo infortunio sul lavoro in una ditta di via Varese: un ragazzo di 25 anni è stato trasportato all’ospedale cittadino per essere medicato di lievi lesioni.

Alle 10.15 è stata investita una ciclista da un’automobile: è successo in via Gaudenzio Ferrari nel retrostazione. L’ambulanza dells Croce rossa ha soccorso la donna, di 53 anni, medicata direttamente sul posto di lievi contusioni.

Alle 11.45 malore in strada, in via Caduti della Liberazione, di una donna di 39 anni: l’ambulanza della Croce rossa l’ha trasferita all’ospedale di piazza Borella, in condizioni comunque tranquillizzanti.

Alle 14.15 in via Vittime del lavoro incidente stradale, nello scontro fra un’automobile ed una motocicletta è rimasto lievemente contuso il giovane centauro, di 20 anni, trasportato all’ospedale di Saronno.

Alle 14.30 malore in piazza Libertà per una “intossicazione” da parte di una donna, soccorsa dall’ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca; si è subito ripresa e non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Infine, alle 14.45 in via Larga altro scontro auto-moto: il motociclista di 49 anni è rimasto ferito ed è stato trasportato dall’ambulanza della Croce rossa all’ospedale cittadino, non è grave. Sul posto per i rilievi del sinistro anche i carabinieri.

