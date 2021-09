LIMBIATE – Ad annunciarlo l’ASST Monza, che da qualche giorno ha iniziato a dismettere alcuni centri vaccinali territoriali: anche l’hub di via Tolstoj è destinato a tornare presto ad essere “solo” un palazzetto dello sport.

Vista la buona risposta dei cittadini di Monza e Brianza, che hanno raggiunto in questi giorni la media dell’89,93% di vaccinati con almeno una dose, l’ASST ha intenzione di mantenere attivo soltanto l’hub di Monza città, mentre gli hub più piccoli, a Besana, Carate e, per l’appunto, Limbiate, esauriranno le seconde dosi e poi verranno dismessi.

Il centro vaccinale limbiatese, aperto nel mese di maggio all’interno del centro sportivo comunale di via Tolstoj (messo a disposizione dal Comune di Limbiate), ha offerto un importante servizio non soltanto per i residenti nella provincia di Monza e Brianza, ma anche per i residenti nei comuni limitrofi in provincia di Milano.

Il fatto di avere un hub, ben organizzato e funzionante, sul proprio territorio non è però servito a far impennare il numero dei vaccinati limbiatesi: dai dati forniti da Regione Lombardia, infatti, il comune di Limbiate è quello in provincia di Monza e Brianza con la percentuale più bassa di vaccinati con prima dosa, con un dato, quello dell’87%, che è di quasi tre punti sotto alla media provinciale.

