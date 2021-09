SARONNO/SARONNESE – L’ultimo fine settimana di settembre propone la storica manifestazione “Ville aperte”, dove poter scoprire e riscoprire le bellezze delle dimore storiche del nostro territorio mentre per i più sportivi segnaliamo la “StraSaronno” e la “StraCeriano”.

Venerdì 24 settembre

ROVELLASCA – Alle 15.15 e alle 16.45, alla biblioteca civica di via De Amicis 1, lettura di fiabe, leggende e laboratorio a tema per i bambini. La prenotazione è obbligatoria al numero 0296961844.

SARONNO – Alle 20.30, all’auditorium Aldo Moro in viale Santuario 2 e in occasione del “Festival della Filosofia”, si terrà l’incontro “Dante filosofo e l’amor che move il sole e le altre stelle” con Erasmo Silvio Storace. Prenotazione obbligatoria al sito www.festadellafilosofia.it.

SARONNO – Alle 20.45, nella sala convegni dell’istituto Padre Monti di via Legnani 4, presentazione del libro “La cooperativa popolare saronnese” di Giuseppe Nigro. Interverranno all’incontro il sindaco di Saronno Augusto Airoldi, il presidente della cooperativa saronnese Angelo Tettamanzi e lo storico Enzo Rosario Laforgia.

GERENZANO – Alle 21, all’oratorio san Filippo Neri, concerto tributo a Ligabue con la band “Tra Liga e realtà” promosso dall’assessorato alla cultura del comune e in collaborazione con l’oratorio. L’ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento posto, accesso consentito solo ai possessori di green pass e per maggiori informazioni si può visitare il sito internet www.comune.gerenzano.va.it.

Sabato 25 e domenica 26 settembre

SARONNO – Alle 20.30, nella la sede dell’associazione “Le stanze della musica” in via Padre Reina 14/16, verrà presentato lo spettacolo “La Mandragola” di Niccolò Machiavelli ideato e diretto da Franco Belli. Prenotazione obbligatoria al sito internet www.lestanzedellamusica.org.

SARONNO – Alle 21, al teatro Giuditta Pasta in viale Santuario (nella foto), va in scena lo spettacolo “La Parrucca” di Natalia Ginzburg per la regia di Antonio Zavatteri con Maria Amelia Monti e Roberto Turchetta. Si replica domenica 26 alle 15.30, maggiori informazioni al sito internet www.teatrogiudittapasta.it.

Sabato 25 settembre

ROVELLO PORRO – Alle 18, al centro civico di piazza Porro 2, l’associazione culturale Helianto con il patrocinio del comune presenta l’incontro” La Poesia della pace”: Claudio Pagelli intervista Hafez Haidar professore universitario candidato al nobel per la pace ed autore dei “La voce del profeta e il razzismo spiegato ai giovani. Prenotazione obbligatoria all’e-mail [email protected]

Domenica 26 settembre

SARONNO – Torna l’edizione 2021 della “StraSaronno”, manifestazione podistica aperta a tutti attraverso la città e il parco Lura. Iscrizioni, informazioni ed orari al sito internet www.strasaronno.it.

LIMBIATE – Dalle 9.30 alle 15.30, nell’azienda agraria dell’Istituto “Castiglioni” di via Garibaldi 115, si terrà la “Festa d’autunno”: una giornata di incontro informale tra studenti, genitori e insegnanti per iniziare al meglio l’anno scolastico e creare una rete di scambio. Durante la giornata sarà possibile visitare villa Pusterla Crivelli nell’ambito del provinciale di “Ville aperte in Brianza”. Info www.villeaperte.info.

CERIANO LAGHETTO – La Proloco in collaborazione con il comune organizza la 25° edizione “Straceriano”: manifestazione podistica non competitiva a passo libero nel parco delle Groane aperta a tutti con partenza libera e iscrizione dalle ore 7.30 alle 8.30 da piazza Diaz. Iscrizione online al sito internet www.prolococerianolaghetto.com.

SARONNO – Giornata del verde pulito: insieme per il verde comune con la collaborazione della associazioni locali! Punto di ritrovo alle ore 8.30 in via Don Volpi (ingresso parco Lura), alle 15 evento in concomitanza con “Puliamo il mondo” in collaborazione con “Ambiente Saronno” e “PlasticFree”. Per informazioni www.parcolura.it, in caso di maltempo la “Giornata del verde pulito” verrà rinviata al 3 ottobre.

SARONNO – Ultimo giorno della 16° edizione di “Saronno fotofestival” a cura del gruppo “fotoamatori saronnesi”. Per conoscere il calendario completo con i luoghi e gli orari si può consultare al sito internet www.gfasaronno.it.

BOVISIO MASCIAGO – In occasione della manifestazione “Ville aperte”, l’associazione culturale “Il Baule verde” propone delle visite guidate negli interni e nel giardino all’inglese di villa Zari. Informazioni sugli orari al sito internet www.bauleverde.com.

