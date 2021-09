UBOLDO – Dal 25 settembre al 3 ottobre si terrà la mostra di artisti uboldesi nella chiesa di San Cosma a Uboldo.

Una mostra d’arte sacra all’interno di un luogo sacro, organizzata dalla neonata associazione culturale Per Uboldo e realizzata in collaborazione con la parrocchia dei SS. Pietro e Paolo di Uboldo e con il patrocinio del comune di Uboldo.

La mostra sarà inaugurata domenica 26 settembre alle 10 nella chiesa di San Cosma, proprio in occasione della festività dei Santi Cosma e Damiano. Sarà anche l’occasione per una breve visita guidata alla chiesa di San Cosma.

La particolarità della mostra è che verranno esposte solo opere di artisti uboldesi, più precisamente di: Maria Enrica Ciceri, Bruno Rocca, Giuseppe Spinelli, Fabrizio Vendramin.

“Dopo aver contribuito alla realizzazione del libro su Gianni Rodari a Uboldo – spiega la presidente dell’associazione culturale Per Uboldo, Nunzia Venturi – vogliamo proporre questa mostra di arte sacra perché abbiamo come obiettivo lo sviluppo sociale, culturale, turistico ed economico del nostro paese. Riteniamo che lo sviluppo passi anche dalla valorizzazione di un bene culturale e dalla sua fruizione. Ecco perché abbiamo avviato un progetto per riaprire al pubblico le chiese di Uboldo, per valorizzarle e dare la possibilità alla cittadinanza e non solo di visitarle e conoscerle”.

“La nostra speranza è che gli uboldesi e non solo possano apprezzare questa mostra d’arte sacra, possano ammirare le opere di artisti nostri concittadini e possano iniziare a riappropriarsi della chiesa dei Santi Cosma e Damiano. Solo così – conclude la presidente Nunzia Venturi – conoscendo la storia del nostro paese e approfondendo la conoscenza del patrimonio storico, culturale e artistico, potremo stimolare il senso di responsabilità dei cittadini verso il patrimonio artistico-culturale del territorio uboldese e promuovere comportamenti di tutela e di consapevolezza del patrimonio d’arte e di cultura”.

La mostra arte sacra in San Cosma sarà aperta nei seguenti orari con ingresso libero e gratuito: sabato 25 settembre 15-20, domenica 26 settembre 10-12 e 15-18, lunedì 27 – martedì 28 – mercoledì 29 – giovedì 30 – venerdì 1:17-20, sabato 2 ottobre 10-12 e 15-18, domenica 3 ottobre 10-12 e 15-18.

Per la visita della mostra varranno tutte le norme nazionali e regionali per contrastare la diffusione del coronavirus. In particolare si ricorda che: l’ingresso sarà consentito solo a persone munite di green pass; sarà vietato l’ingresso a persone con temperatura corporea oltre 37,5 gradi; l’ingresso sarà limitato a massimo 10 visitatori per turno; sarà obbligatorio l’uso di idonee mascherine a copertura della bocca e del naso durante tutta la permanenza all’interno della mostra; sarà necessario mantenere una distanza interpersonale raccomandata di 1 m; sarà necessario igienizzarsi le mani.

Per ulteriori informazioni visitare la pagina facebook: associazione Per Uboldo.