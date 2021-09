LIMBIATE – Legnarello in completo blu, Dal Pozzo in maglia gialloverde e completo bianco: sul campo di Limbiati ieri sera è finita 3-2 per la formazione della frazione di Ceriano Laghetto. Per il Dal Pozzo, queste le scelte di mister Borgatti: Barzanò, Schembri, Riccardi, Brizzo, Nardo (capitano), Pirotta, Pertile, Menozzi, La Mura, Borghi, Defendenti. A disposizione: Barca, Carenza, Borgatti, Borghi, Benzi, Manconi, Sartorio, Osculati, Daga. ll tutto nella gara di giovedì sera di Coppa Provincia di Terza categoria.

La cronaca – Ultima partita del girone di Coppa contro il Legnarello. Al 1′ gol del Legnarello. Al 4’ altra palla dentro, questa volta di capitan Nardo del Dal Pozzo, per La Mura che dribbla il portiere, viene sdraiato e l’arbitro decreta il rigore: sul dischetto lo stesso La Mura colpisce prima la traversa poi la palla entra in porta: 1-1. Una volta pareggiato i locali allentano un po’ troppo la tensione e al 13’ gli avversari scendono sulla fascia sinistra, altra palla dentro, bucano i due centrali, palla sul secondo palo dove l’esterno avversario controlla e infila per la seconda volta alle spalle di Barzanò: 1-2. La reazione del Dal Pozzo è immediata: al 16’ altro tiro del Legnarello e questa volta Barzanò è bravo a bloccare in presa plastica.

La ripresa inizia con gli stessi effettivi, al 53’ Defendenti rapido si invola, temporeggia il tanto che basta a La Mura per inserirsi, palla al millimetro, il numero nove dcontrolla e trafigge il portiere avversario con freddezza: 2-2. Al 55’ dentro Carenza per Menozzi e Benzi per Borghi. Al 63’ fuori Nardo (fascia che passa a La Mura) e dentro Sartorio. Poco dopo fuori anche Brizzo, autore di una buona gara e dentro Daga. Al 75’ in due minuti si decide la partita: palla lunga del Legnarello, Sartorio spizza malamente servendo involontariamente la punta avversaria che prova il pallonetto su Barzanò. Pirotta corre alla disperata e salva sulla riga di porta. Sul ribaltamento di fronte ancora Defendenti innesca con un bel passaggio a La Mura che nuovamente si invola e trafigge per la terza volta il portiere avversario: 3-2, punteggio ribaltato e tripletta per l’attaccante di casa.

Seconda vittoria della stagione che tuttavia non consente al Dal Pozzo di passare il turno in Coppa. Testa quindi al campionato, che domenica prenderà il via: avversario sarà l’Oratorio Lainate Ragazzi, fischio di inizio alle 15 a Limbiate.