Calcio Eccellenza, D’Onofrio dal Pont Donnaz all’Ardor Lazzate

LAZZATE – Libero D’Onofrio è un nuovo esterno dell’Ardor Lazzate. Proveniente dal Pont Donnaz in Serie D, il classe ‘90 vanta una grande esperienza e ben 6 campionati di Eccellenza vinti con le maglie di Borgomanero, Sporting Bellinzago, Sondrio, Legnano, Castellanzese e Pont Donnaz. “Si ringrazia il procuratore De Carolis, figura importante per la chiusura dell’operazione” dicono dall’Ardor Lazzate. Per la formazione lazzatese, dunque, un altro colpo di mercato.

L’Ardor è reduce dalla goleada nel match serale del mercoledì in Coppa Italia. Contro il Mariano i gialloblù si sono imposti addirittura 6-1, centrando il passaggio del turno. A segno per l’Ardor Berberi, Cavalcante, Belotti, Corona e Artaria con una doppietta. Un risultato che contente ai lazzatesi di scavalcare in classifica, nel girone 4, proprio il Mariano, vincere il raggruppamento e quindi accedere al prossimo turno della Coppa Italia di categoria.

(foto: a sinistra, il nuovo esterno dell’Ardor Lazzate. Proveniente dal Pont Donnaz in Serie D. E’ Libero D’Onofrio)

24092021