Ceriano Laghetto: fibra e strade risistemate

CERIANO LAGHETTO – Dopo gli interventi sui sotto-servizi, in particolare rete idrica e posa fibra ottica, in paese si è proceduto al ripristino del manto stradale, che è stato realizzato in pietra naturale in coerenza con le altre aree del centro storico. Il tratto compreso tra via Volta e via I maggio è stato finanziato al 100% con fondi regionali, quello tra via I maggio e piazza Diaz è stato finanziato integralmente da Brianzacque, mentre il tratto tra piazza Diaz e via Piave verrà realizzato anch’esso con finanziamento regionale (150 mila euro).

Interventi importanti hanno riguardato anche le scuole cittadine: si sono conclusi definitivamente i lavori per l’adeguamento complessivo di tutti i plessi alle più aggiornate norme antincendio, utilizzando finanziamenti del Governo per circa 140 mila euro. A conclusione anche l’intervento di ampliamento delle superfici didattiche della scuola primaria con il recupero dell’ex abitazione del custode, opera finanziata dal bilancio comunale (107 mila euro). Inoltre, è stata realizzata la nuova rete wireless che sarà in grado di sfruttare pienamente la banda dati messa a disposizione dal nuovo collegamento in fibra ottica, garantendo massima accessibilità ad insegnanti e alunni dei plessi scolastici (23 mila euro con finanziamento statale).

(foto: uno dei recenti cantieri stradali a Ceriano Laghetto)

24092021