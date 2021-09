CERIANO LAGHETTO – Al via ieri l’edizione 2021 della Festa di San Michele alla frazione Dal Pozzo di Ceriano Laghetto, con una serie di appuntamenti dedicati ai fedeli.

Il programma – Giovedì 23 settembre alle 20.30 il primo appuntamento è stato per un incontro di preghiera. Sabato 25 settembre alle 20.30 recita della “corona angelica”, domenica 26 settembre alle 9.45 la santa messa solenne ed alle 20.30 la recita della “corona angelica”.

Lunedì 27 settembre alle 20.30 la santa messa per tutti i defunti della frazione. Sarà allestita una “pesca solidale”, al fine di raccogliere fondi per scopi benefici.

I momenti religiosi si tengono alla chiesetta rionale dedicata a San Michele, in via Carso: si tratta di un evento annuale, la festa dedicata al santo, che costituisce anche un momento di incontro per la comunità locale, al quale parecipano abitualmente anche le autorità comunali. Ed anche quest’anno sicuramente molti fedeli saranno presenti per la festa.

(foto archivio: rito religioso nella zona)

24092021