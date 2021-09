COMASCO – Incendio in una ditta che si occupa dello smaltimento di rifiuti alle porte del Saronnese; è successo ieri sera a Cermenate ne vicino comasco, in via Santa Maria in Campo e per spegnere le fiamme si sono mobilitati tutti i pompieri della zona, con squadre arrivate da Lazzate, Como, Lomazzo e Cantù. Sul posto anche i tecnici dell’Arpa, l’Agenzia regionale per l’ambiente, per eseguire i rilievi sui fumi prodotti dalla combustione: al momento non risultano comunque particolari problemi per l’aria o per l’ambiente. L’allarme è scattato alle 19.40 di giovedì.

E’ intervenuta, a scopo cautelare, anche una ambulanza della Croce azzura della quale comunque non c’è stato per fortuna bisogno, nessuno è rimasto ferito o è stato intossicato dal fumo. Le operazioni di spegnimento del rogo sono andate avanti nel corso della nottata. Ancora da chiarire la cause dell’accaduto, al riguardo sono stati avviati accertamenti.

(foto dei vigili del fuoco: una immagine dei pompieri sul posto a Cermenate)

24092021